Турецкий премьер позвонил Медведеву после инцидента с российским кораблем

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позвонил председателю российского правительства Дмитрию Медведеву, чтобы выразить сожаление в связи с крушением российского разведывательного корабля «Лиман» в Черном море. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает Hürriyet Daily News.

«Лиман» столкнулся с грузовым судном в 40 километрах к северо-западу от пролива Босфор, на обеих сторонах которого расположен турецкий город Стамбул. В составе российского экипажа находились 78 человек, все они эвакуированы. Сам корабль из-за полученных пробоин затонул.

В Минобороны России сообщили, что к месту, где затонул корабль, прибывает российское судно «Улус-стар», которое доставит эвакуированный экипаж на базу Черноморского флота.

Средний разведывательный корабль (официально — гидрографическое судно) проекта 861 «Лиман» построен в польском городе Гданьск в 1970 году. Полное водоизмещение около 1,5 тысяч тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Корабль несет аппаратуру радиотехнической разведки и радиоразведки, а также оснащен гидроакустическим комплексом.