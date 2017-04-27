СМИ сообщили о снятии экипажа с аварийного корабля «Лиман»

С российского разведывательного корабля «Лиман», терпящего бедствие в 40 километрах от входа в пролив Босфор, сняты 78 человек. Об этом, как передает Reuters, сообщает береговая охрана Турции.

По утверждению агентства, столкновение произошло с перевозившим скот торговым кораблем под флагом Того.

При этом агентство Associated Press со ссылкой на местные турецкие СМИ сообщает, что спасены пока только 45 человек, а 15 «пока не найдены». О состоянии корабля, равно как и о судьбе тоголезского скотовоза, не сообщается.

Как ранее сообщили военные, инцидент произошел в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в 11:53 мск. В результате столкновения с судном «Ашот-7» «Лиман» получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии. Экипаж не пострадал, ведется борьба за живучесть.

Средний разведывательный корабль (официально — «гидрографическое судно») проекта 861 «Лиман» построен в Гданьске (Польша) в 1970 году. Полное водоизмещение около 1,5 тысяч тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Корабль несет аппаратуру радиотехнической разведки и радиоразведки, а также оснащен гидроакустическим комплексом.