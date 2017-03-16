У восточного побережья США заметили российский корабль-разведчик

Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» был замечен у восточного побережья США. Об этом в среду, 15 марта, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По их данным, корабль-разведчик находился примерно в 23 милях (около 37 километров) к юго-востоку от американской базы подводных лодок Кингс-Бэй в штате Джорджия. Судно находилось в международных водах, территориальные воды США начинаются на расстоянии 12 морских миль от берега.

Как отмечается, корабль вернулся к восточному побережью после того, как на прошлой неделе сделал остановку в порту Гаваны для дозаправки и пополнения запасов воды и продовольствия.

Материалы по теме Все очень плохо Почему новая холодная война опаснее старой

О том, что «Виктор Леонов» находится у восточного побережья США телеканал сообщал 14 февраля. Корабль был обнаружен в 70 милях (около 112 километров) от побережья штата Делавэр. Источники сообщили, что военные начали следить за судном. Как отмечалось, до этого «Виктора Леонова» замечали у берегов Соединенных Штатов в апреле 2015 года.

Разведывательные корабли проекта 864, к которым относится и «Виктор Леонов», занимаются, в частности, радиоперехватом каналов связи на всех частотах. Кроме того, в их функции входят радиотехническая и телеметрическая разведка, контроль морских коммуникаций, фиксация перемещения кораблей вероятного противника, наблюдение за пусками ракет.