В район аварии «Лимана» вышли корабли Черноморского флота

Корабли и авиация Черноморского флота отправлены в район аварии разведывательного корабля «Лиман». Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минобороны в четверг, 27 апреля.

«В 12:00 мск в район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота в район происшествия вылетела спасательная команда на самолете Ан-26», — сообщили в военном ведомстве.

Как ранее сообщили военные, инцидент произошел в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в 11:53 мск. В результате столкновения с судном «Ашот-7» «Лиман» получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии. Экипаж не пострадал, ведется борьба за живучесть.

Средний разведывательный корабль (официально — «гидрографическое судно») проекта 861 «Лиман» построен в Гданьске (Польша) в 1970 году. Полное водоизмещение около 1,5 тысяч тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Корабль несет аппаратуру радиотехнической разведки и радиоразведки, а также оснащен гидроакустическим комплексом.