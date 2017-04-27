Разведывательный корабль «Лиман» получил пробоину неподалеку от Босфора

Средний разведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» получил пробоину с правого борта ниже ватерлинии. Это следует из сообщения Минобороны России, которое цитирует РИА Новости.

Экипаж корабля, названного в сообщении «исследовательским судном», не пострадал, ведется борьба за живучесть.

Уточняется, что инцидент произошел в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор 27 апреля в 11:53 мск. Причиной стало столкновение с судном «Ашот-7».

Средний разведывательный корабль (официально — «гидрографическое судно») проекта 861 «Лиман» построен в Гданьске (Польша) в 1970 году. Полное водоизмещение около 1,5 тысяч тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Корабль несет аппаратуру радиотехнической разведки и радиоразведки, а также оснащен гидроакустическим комплексом.