Путин назвал главное событие года в отношениях с Китаем

Президент России Владимир Путин назвал предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву главным мероприятием в двусторонних отношениях в этом году. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает РИА Новости.

«Этот визит станет значимым и большим событием», — выразил уверенность Путин во время встречи с Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

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Председатель КНР, в свою очередь, пожелал России процветания. «Искренне желаю, чтобы под вашим волевым руководством Россия достигла новых успехов на пути государственного развития и возрождения», — подчеркнул он.

Си Цзиньпин также отметил, что интенсивность переговоров Москвы и Пекина «на фоне сложной международной ситуации» говорит о том, что отношения стран находятся на высоком уровне и имеют стратегический характер и устойчивость.

Предыдущая встреча лидеров состоялась 14 мая в Пекине во время международного форума «Один пояс — один путь».

Приезд Си Цзиньпина в Москву намечен на начало июля. Предыдущий визит китайского лидера в российскую столицу состоялся в мае 2015-го.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в столице Казахстана 8-9 июня. В его рамках планируется подписание 11 документов, в их числе — заявление о совместной борьбе с терроризмом. Председательство в организации в 2018 году перейдет от Казахстана к Китаю.