Путин встретится с председателем КНР на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в среду, 7 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он отметил, что лидеры стран в первый день форума коротко обсудят двухстороннее сотрудничество в рамках организации, а также темы, которые «затрагивают ситуацию на Корейском полуострове».

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«Лидеры могут обсудить и другие вопросы, но, в принципе, их все запланировано перенести на московский саммит», — сказал Ушаков, напомнив, что Си Цзиньпин посетит российскую столицу в начале июля.

Кроме того, Владимир Путин в рамках саммита ШОС встретится с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. В рамках форума, который пройдет в столице Казахстана 8-9 июня, Пакистан будет принят в ряды государств-членов организации, уточнил помощник российского президента. В повестке встречи — взаимодействие в рамках ШОС, в частности, сотрудничество в экономической сфере.

На саммите ШОС планируется подписание 11 документов, в их числе — заявление о совместной борьбе с терроризмом. Участниками форума, помимо государств-членов, наблюдателей и партнеров организации, станут руководители нескольких международных организаций, в том числе ООН и ОДКБ.

Председательство в организации в 2018 году перейдет от Казахстана к Китаю.