Россия заявила о полном соответствии Ирана критериям членства в ШОС

Иран теперь полностью соответствует критериям членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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По словам главы МИД, он надеется, что в июне в Астане главы входящих в ШОС государств «смогут рассмотреть вопрос о возможности подключения Ирана в качества полноправного члена организации.

По итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС Лавров сообщил, что все участники встречи подтвердили необходимость урегулирования в Сирии в соответствии с требованиями резолюции 2254 Совбеза ООН. Речь идет о разрешении сирийского кризиса на основе диалога с участием всех без исключения сирийцев, которые сами должны определять судьбу своей страны.

Иран подал заявку на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества в 2008 году.

Международная организация ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июле 2015-го была запущена процедура приема в организацию Индии и Пакистана, которая должна завершиться к саммиту ШОС в Астане.

Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.