Путин прибыл в Астану на саммит ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана для участия в двухдневном саммите глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в четверг, 8 июня, сообщается на официальном сайте Кремля.

На повестке форума — текущие вопросы деятельности ШОС и решение о предоставлении Индии и Пакистану статуса полноправных членов организации, отмечается в сообщении.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы обеспечения региональной безопасности.

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Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что важной темой для обсуждения станет ситуация в Афганистане. Россия видит тенденцию к укреплению в этой стране позиции террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, запрещена в РФ), отметил Ушаков.

Саммит ШОС пройдет в Астане 8-9 июня. В четверг запланирован концерт по случаю заседания и прием. До торжественных мероприятий Путин планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. По итогам нынешней встречи планируется подписание 11 документов, в их числе — заявление о совместной борьбе с терроризмом.

Председательство в организации в 2018 году перейдет от Казахстана к Китаю.