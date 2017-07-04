Путин наградил Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля во вторник, 4 июля.

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«Награда присуждена за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

3 июля Владимир Путин принял в Кремле Си Цзиньпина, который прибыл в Москву с официальным визитом. Основными темами их переговоров стали вопросы, связанные с Корейским полуостровом и Сирией. Большая часть встречи была закрыта от журналистов. Также у лидеров двух стран состоялся неформальный ужин.

Ожидается, что по итогам визита председателя КНР, который продлится два дня, будет утвержден план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации.