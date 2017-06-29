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Путин наградил президента Туркмении орденом Александра Невского

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации в четверг, 29 июня.

«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе», — говорится в документе.

Орден святого Александра Невского учрежден в 1725 году императрицей Екатериной I. В России был восстановлен в сентябре 2010-го. Среди его кавалеров президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Киргизии Алмазбек Атамбаев, космонавт Валентина Терешкова, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие.

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