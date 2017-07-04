Китайцев в Кремле накормили сморчками и черной икрой

Членов китайской делегации на переговорах в Кремле угостили блюдами русской кухни — в частности, крем-супом из сморчков и оладьями с черной икрой. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает РИА Новости.

В меню также вошли салат из морских гребешков, шербет из хурмы, свиная вырезка с картофельным муслином и филе лосося с морковным муслином. На десерт подали мороженое из горького шоколада.

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Во вторник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с Корейским полуостровом и Сирией. По итогам визита планируется утвердить план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.

В последний раз Путин и Си Цзиньпин встречались в июне в Астане на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В мае президент посетил Китай.