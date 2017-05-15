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«Россия не та страна, которая боится»

Путин в Китае высказался о глобальных угрозах

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В понедельник, 15 мая, в Пекине завершился двухдневный форум «Один пояс — один путь», собравший более полутора тысяч участников из 130 стран. Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к лидерам мировых держав с призывом отказаться от протекционизма в пользу глобализации. Если из экономических инициатив Китая можно извлечь пользу и для России, пренебрегать этим безрассудно, считает российский президент Владимир Путин. О своем видении ситуации в мировой политике и экономике он рассказал на пресс-конференции с журналистами. Чего стоит бояться России, а чего нет — в материале «Ленты.ру».

Накануне все гости саммита посетили торжественный гала-ужин в пекинском Большом театре. Большим здесь было и искусство: китайцы с уже привычным размахом демонстрировали великолепие национальной музыки и танца. Амбициозные планы нашли отражение даже в десертах на торжественном ужине: сладкие верблюды шли караваном сквозь песчаные барханы пустыни, чтобы все помнили о величии древнего Шелкового пути и предвкушали новую дорогу. Российский президент к этому путешествию готов присоединиться.

Масштабные планы Китая — своевременная инициатива, поделился своим видением Владимир Путин во время общения с журналистами. Он сделал ремарку, смысл которой сводился к тому, что инициатива настолько хороша, что принадлежит уже не только Китаю, но и всем, кто собрался на форуме.

Возможности — за бесстрашными

Представители крупного бизнеса, в том числе европейского, в кулуарах делились своими впечатлениями, в частности, с российским президентом. По словам Путина, практически все сошлись во мнении, что необходим материк стабильности среди моря неопределенности. В США — острая политическая борьба, в Великобритании запущен процесс выхода из Евросоюза, да и в ЕС много проблем, перечислял он тревожные звоночки по всему миру.

Рассуждая об экономической мощи, которую демонстрирует Поднебесная, Путин заметил, что действия Китая не направлены на поглощение, и решения, которые принимаются Москвой и Пекином, будут совместными, а значит — не пойдут во вред. «Россия не та страна, которая чего-то боится, — напомнил Путин. — Если это идет нам на пользу и на развитие нашей экономики, то ничего плохого. Грех не воспользоваться такими возможностями».

В ближайшие несколько месяцев в Москве будут готовиться к визиту председателя КНР. В начале июля подпишут договоры, детали которых обсуждались в Пекине. Совместная задача — не только увеличить товарооборот, но и изменить его структуру. Россия, помимо природных ресурсов, хочет поставлять и технологии. Но при этом работа над газопроводом «Сила Сибири» идет по плану, споры о стоимости топлива устранены. «Практически все решено», — заметил Путин. В целом, по его словам, Россию не очень волнует и цена нефти: «Чувствуем себя спокойно, уверенно. Нас, честно говоря, даже цены не особенно пугают, потому что мы все проблемы закроем объемами».

На страже мирового порядка

Президента спросили и об испытаниях баллистической ракеты, успешно проведенных 13 мая Пхеньяном. Для России этот пуск угрозы не представлял, но Москва категорически против таких испытаний, повторил позицию России президент. Он призвал к переговорам с Северной Кореей. «Нужно возвращаться к диалогу с КНДР, прекратить ее запугивать», — сказал Путин и напомнил о периоде, когда КНДР заявила о прекращении своей ядерной программы, но тогда у всех участников переговоров не хватило терпения. «Думаю, к этому нужно вернуться», — подытожил Путин.

К диалогу Путин призывал и в ситуации с сирийскими курдами, несмотря на непримиримое к ним отношение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Мы обсуждали этот вопрос, он высказывал озабоченность в этой связи», — рассказал Путин о недавнем общении с Эрдоганом в Сочи. Курды, на взгляд российского президента, являются существенным фактором в Сирии и принимают участие в борьбе против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).

«Мы считаем себя вправе поддерживать с ними рабочие контакты — хотя бы для того, чтобы избегать возможных столкновений и ситуаций, которые могут создавать угрозы для наших военнослужащих», — подчеркнул Путин. В этой ситуации у турецких партнеров России нет поводов для беспокойства.

Тревожные кибератаки и расстроенный рояль

Без упоминания Соединенных Штатов не обошлось и в разговоре о хакерских атаках с требованиями выкупа, произошедших по всему миру 12 мая. В России кибератакам подверглись телекоммуникационные компании «МегаФон» и «ВымпелКом», под ударом оказались и государственные орган: хакеры пытались также взломать серверы Минздрава и МВД, атаки на электронную инфраструктуру зафиксировали Сбербанк и РЖД. Ущерба они не нанесли, но в целом ситуация тревожная, считает Путин.

«Что касается источника этих угроз, по-моему, руководство Microsoft прямо заявило, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов. Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое», — подчеркнул российский лидер. Главная проблема, на его взгляд, в том, что «джинны, выпускаемые из бутылки подобного рода, особенно создаваемые в спецслужбах, потом могут наносить ущерб даже их авторам и создателям».

Лишь на один вопрос российский президент ответил немногословно: о его планах на участие в предвыборной кампании. Не пришло ли время поделиться своими намерениями? «Нет», — сказал он как отрезал. И отправился в Иркутск — инспектировать ситуацию с пожарами в регионе.

Татьяна Меликян

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