Путин оценил угрозу поглощения Китаем российской экономики

Китай не может поглотить российскую экономику, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума «Один пояс — один путь» в понедельник, 15 мая, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Мы не та страна, которая чего-то боится, а действия Китая не направлены на это», — сказал Путин в Пекине.

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Российские лидер также отметил, что Москва намерена углублять сотрудничество с Китаем. В частности, речь идет о совместных проектах в космосе.

«Мы сотрудничаем в космосе, достаточно успешно, и есть все шансы, что мы это сотрудничество будем увеличивать. На повестке дня — поставки в Китай наших ракетных двигателей», — добавил он.

В конце марта вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что укрепление внешнеторговых связей с КНР остается для России незыблемым приоритетом. Он также подчеркнул, что в Москве удовлетворены развитием сотрудничества с Китаем.