Путин заявил о недопустимости расширения клуба ядерных держав

Москва выступает против расширения клуба ядерных держав, в том числе за счет КНДР. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума «Один пояс, один путь», который прошел в Китае, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 15 мая.

Путин добавил, что позиция Кремля по этому вопросу известна российским зарубежным партнерам, в частности Северной Корее. «Мы против и считаем это контрпродуктивным, вредным и опасным», — подчеркнул он.

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Президент отметил, что ракетный пуск КНДР, произведенный 14 мая, не представлял угрозы для России, однако он «провоцирует развитие конфликта, и ничего в этом хорошего нет».

По данным Минобороны РФ, ракета, запущенная из северокорейской провинции Пхёнан-Пукто, летела на протяжении получаса, преодолела около 700 километров и упала в Японском море, между Корейским полуостровом и Японией.

Падение произошло в центральной части Японского моря на расстоянии 500 километров от российской территории.

«Ядерный клуб» — неофициальное название группы государств, обладающих ядерным оружием. Помимо пяти официальных членов ядерного клуба — России, США, Великобритании, Франции и Китая, — возможностями для создания ядерного оружия обладают еще около 20 стран. В это число не входят Индия, Пакистан и Израиль, непризнанные в качестве ядерных держав, но обладающие ядерным оружием, а также Северная Корея, заявившая о создании атомной бомбы.