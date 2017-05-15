Путин оценил угрозу для России в связи с ракетным пуском КНДР

Президент Владимир Путин заявил, что ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для России. По словам главы государства, которые приводят РИА Новости, министр обороны Сергей Шойгу сразу доложил ему о произошедшем.

«Непосредственно для нас этот пуск угрозы не представлял. Но это, конечно, провоцирует развитие конфликта, и ничего в этом хорошего нет», — констатировал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Российский лидер добавил, что «ни ядерные, ни ракетные испытания мы считаем неприемлемыми». «Нужно возвращаться к диалогу с Корейской Народно-Демократической Республикой, прекратить ее запугивать и найти способы мирного решения этих проблем», — подчеркнул Путин.

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Президент напомнил, что был такой положительный опыт диалога с Пхеньяном, когда Северная Корея заявила о прекращении своей программы, «но, к сожалению, не хватило терпения у всех участников переговоров». «Но, думаю, к этому нужно вернуться», — отметил он.

КНДР провела очередное ракетное испытание в воскресенье, 14 мая. Ракета преодолела около 800 километров и упала в Японском море. По информации российского Минобороны, траектория полета «проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении». В ведомстве указали, что средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме.