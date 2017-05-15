Путин пожаловался на расстроенный рояль в резиденции Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин не знал, что видео с его игрой на рояле в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина будет опубликовано в открытом доступе. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 15 мая.

По словам главы государства, он думал, что если его пресс-секретарь Дмитрий Песков «что-то снимает, то это, скорее всего, для личного потребления, для архива», признался он. «Но ничего страшного. Думаю, что я вас не подвел», — добавил Путин, обращаясь к журналистам.

Он также отметил, что рояль был расстроен. «Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши», — признался российский президент.

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Журналисты также спросили его, какую мелодию он бы выбрал для предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Путин сказал, что сможет ответить на этот вопрос только после личного разговора с американским коллегой.

14 мая сообщалось, что президент России в резиденции Си Цзиньпина сыграл на рояле мелодию «Вечерней песни» («Слушай, Ленинград...»), вслед за ней — «Московские окна».

В апреле на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) Путин признался, что ежедневно слушает музыку. Он отметил, что ему нравятся произведения Сергея Рахманинова, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского.