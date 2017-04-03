Путин раскрыл содержание своего музыкального плей-листа

Президент России Владимир Путин признался, что каждый день слушает музыку, в том числе классическую. Об этом он рассказал в рамках пленарного заседания IV Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», сообщает РИА Новости в понедельник, 3 марта.

Глава государства отметил, что ему нравятся произведения Сергея Рахманинова, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского.

Материалы по теме Устроили сцену Как театр переплетается с политикой в графике Путина

Также президент считает, что каждый россиянин должен посмотреть советский мультфильм «Ну, погоди». Отвечая на замечание о том, что в мультфильме есть пропаганда табакокурения, он отметил, что она сейчас есть практически везде.

В апреле прошлого года российский лидер рассказал, что любит патриотические фильмы и картины, снятые по классическим сюжетам. Он назвал шедевром ленту «Война и мир» Сергея Бондарчука. Особого внимания, по его мнению, заслуживают фильмы Станислава Говорухина.

В ноябре 2014 года Путин раскритиковал современные российские сериалы, назвав их «не очень хорошими».