Путин осмотрел уникальные выставки в Третьяковке

Президент России Владимир Путин в среду, 8 февраля, посетил Третьяковскую галерею. Глава государства осмотрел выставки «Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана» и «Шедевры Византии». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин начал осмотр с редкого произведения римской школы XII века — образа «Христос Благословляющий». Эта картина прежде никогда не экспонировалась и пределы Ватикана не покидала. Далее была представлена работа Маргаритоне д'Ареццо «Святой Франциск Ассизский».

Кроме того, президент ознакомился с произведениями готических мастеров, крайне немногочисленных в русских собраниях.

В рамках выставки «Roma. Aeterna» музеи Ватикана показывают в России лучшую часть своей коллекции — шедевры XII-XVIII веков, в том числе работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена. Всего представлено 42 произведения.

Предварительная договоренность о проведении выставки была достигнута в ходе встречи Путина с Папой Римским Франциском в ходе визита в Ватикан в июне 2015 года.

На выставке «Шедевры Византии», которую также посетил Путин, представлены произведения византийского и поствизантийского искусства из музеев и частных собраний Греции.