На сайте Третьяковки за два часа скупили 30 тысяч билетов на пинакотеку Ватикана

Все билеты на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана» до 19 февраля раскуплены. Такое заявление появилось на сайте Третьяковской галереи в пятницу, 13 января.

«Часть билетов находится в стадии оформления. В случае, если часть заказов не будет выкуплена, эти билеты поступят снова на сайт», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте» сотрудники галереи заявили, что 13 января в продажу на сайте Третьяковки поступят более 30 тысяч билетов.

Экспозиция «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» открылась 25 ноября в Инженерном корпусе галереи. Все билеты на декабрь были раскуплены еще осенью.

Ватиканская пинакотека (Pinacoteca Vaticana) — один из музеев Ватикана. В его собрании находятся картины Рафаэля, Джотто ди Бондоне, Леонардо да Винчи, Никола Пуссена и Тициана.