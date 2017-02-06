Третьяковка запустила проект «Слово в искусстве» на ЖЖ

Третьяковская галерея и блог-платформа «Живой Журнал» (ЖЖ) запустили совместный проект под названием «Слово в искусстве». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В основу проекта легли тексты в формате ЖЖ-постов, посвященные произведениям искусства XX века из собрания галереи. Эти материалы станут арт-объектами в филиале Третьяковки на Крымском валу.

Офлайн-часть «Слова в искусстве» стартует 16 февраля и продлится до 9 марта. В ходе инсталляции каждый посетитель сможет оставить свое мнение о картинах.

«Искусство, а тем более русское искусство ХХ века — это сегодня модно, интересно. Достаточно вспомнить нашу серию очередей: Серов, Айвазовский… Но в том-то и дело, что и без очередей Третьяковка остается Третьяковкой, а экспозиция на Крымском Валу — по-хорошему популярным местом. Логично, что мы решились на эксперимент и уже "спустились" в метро, запустили очень интересный проект на кольцевой линии, а теперь начали своеобразную экспансию в интернете», — комментирует Оксана Бондаренко, исполнительный директор Фонда поддержки Государственной Третьяковской галереи.

LiveJournal, или «Живой Журнал», — самая крупная блог-платформа в России. Развитием ее кириллического сегмента занимается группа компаний Rambler&Co. Платформа была запущена в 1999 году.