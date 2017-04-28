Путин рассказал о ведущих к успеху человеческих качествах

Президент России Владимир Путин рассказал, какие качества приводят людей к успеху. Он поделился своими наблюдениями, вручая золотые медали Героя труда России, передает в пятницу, 28 апреля, корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, в жизни преуспевают те, кто обладает в том числе такими качествами, как трудолюбие и любовь к отечеству.

«Мы видим, что наши сегодняшние лауреаты награжденные, люди совершенно разные, ну совсем разные — по профессиям, по жизненному опыту, пути, который они в жизни прошли. Но есть нечто, что объединяет всех, — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству», — считает Путин. Он подчеркнул, что «все это вместе ведет к успеху».

В соответствии с указом президента, за особые заслуги перед государством и народом звание Героя труда получили художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев, слесарь-монтажник «Севмаша» Алексей Иванов, главврач одной из больниц Краснодарского края Владимир Порханов и лесничий Варвара Устинова.

Звание Героя труда учредили в марте 2013 года. Его присуждают за вклад в образование и в социально-экономическое, культурное, индустриальное и сельскохозяйственное развитие страны.