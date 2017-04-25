Худрук «Современника» Волчек и лесничий Устинова стали Героями труда

Президент России Владимир Путин наградил званиями Героя труда пять лауреатов, сообщает сайт Кремля.

За особые заслуги перед государством и народом почетные звания получили художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев, слесарь-монтажник «Севмаша» Алексей Иванов, главврач одной из больниц Краснодарского края Владимир Порханов и лесничий Варвара Устинова.

Звание Героя труда учредили в марте 2013 года. Его присуждают за вклад в образование и в социально-экономическое, культурное, индустриальное и сельскохозяйственное развитие страны. Звание является высшей степенью отличия наряду со званием Героя Российской Федерации. Награждение проводится ежегодно накануне Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая.