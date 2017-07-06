Мир
 

США проигнорировали призыв России и Китая прекратить учения вблизи КНДР

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США продолжат практику военных маневров с союзниками в районе Корейского полуострова, несмотря на призыв России и Китая воздержаться от подобных действий. Об этом журналистам сообщил официальный представитель американского военного ведомства Джефф Дэвис, передает РИА Новости.

«Нет, не собираемся», — заявил Дэвис, отвечая на вопрос о возможных изменениях в совместных учениях.

4 июля Россия и Китай в совместном заявлении министерств иностранных дел предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений. Кроме того, авторы заявления призвали международное сообщество поддержать вышеизложенную инициативу, открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова.

В тот же день Пхеньян отчитался об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты.

5 июля на экстренном заседании совета Безопасности ООН постпред США Ники Хейли заявила, что Вашингтон готов применить военную силу в отношении КНДР, но «предпочел бы не идти в этом направлении», а включить иные меры воздействия, такие как торгово-экономические ограничения.

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