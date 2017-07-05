США заявили о готовности применить военную силу в отношении КНДР

США готовы применить военную силу в отношении КНДР. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности. Трансляция встречи доступна на сайте Всемирной организации.

Материалы по теме Какой будет третья мировая Писатели-фантасты — о возможном облике войны

«Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одна из наших возможностей — наши вооруженные силы. Мы задействуем их при необходимости, но мы предпочли бы не идти в этом направлении», — сказала дипломат.

Хейли отметила, что у Вашингтона есть иные варианты для ответа тем, от кого исходит угроза. В частности, пояснила она, США могут применить торгово-экономические меры. Также она пригрозила, что Вашингтон примет односторонние меры в отношении КНДР, если Россия не позволит ужесточить санкции против Пхеньяна за проведенное ракетное испытание.

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков в ответ заявил, что возможность применения военных мер в отношении Пхеньяна должна быть исключена. Он призвал все страны поддержать российско-китайскую совместную инициативу по КНДР.

4 июля власти КНДР отчитались об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», пролетевшей 933 километра и достигшей высоты в 2802 километра. Она точно поразила цель через 39 минут после старта.

Минобороны России в свою очередь заявило, что ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.