Ким Чен Ын назвал пуск ракеты подарком американским ублюдкам

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты — «подарок американским ублюдкам» на День независимости США. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын лично контролировал пуск ракеты «Хвасон-14». После этого, по данным северокорейского агентства, он сказал, что «сукины дети в Америке не будут очень рады такому подарку 4 июля». Смеясь, лидер КНДР добавил, что «мы должны периодически посылать им подарки, чтобы помочь избавиться от скуки».

Политик, который сравнил ракету с красивым мальчиком, отметил, что страна не будет вести переговоры с США на тему отказа от программы вооружений до тех пор, пока Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна.

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Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал проведенные Северной Кореей испытания угрозой Соединенным Штатам, их союзникам, странам региона и всему миру. Он добавил, что Вашингтон «никогда не смирится с имеющей ядерное оружие Северной Кореей». Тиллерсон также сказал, что США будут стараться принять «более жесткие меры» в Совете Безопасности ООН, чтобы привлечь КНДР к ответственности за последнее испытание.

5 июля американские и южнокорейские военные в ответ на действия Пхеньяна совместно провели ракетные стрельбы в территориальных водах Южной Кореи.

За день до этого власти КНДР отчитались об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты. По данным Пхеньяна, «Хвасон-14» преодолела 933 километра и достигла высоты 2802 километра. Полет продолжался 39 минут. Ряд экспертов предположил, что ракета могла бы поразить цели на Аляске. Между тем, в Минобороны России заявили о других характеристиках полета и отметили, что речь идет о ракете средней дальности.