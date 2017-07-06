Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее жесткими мерами в ответ на испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Заявление американского лидера передает The Independent.

«Плохо, что они так себя ведут. Но их поведение очень, очень опасно, и с этим придется что-то делать», — сказал Трамп. По данным издания, США рассматривают разные варианты ответа Пхеньяну, в том числе очередные экономические санкции. «Не люблю говорить о своих планах, но мы думаем о достаточно жестких вещах. Это не значит, что мы будем их делать, я не люблю чертить "красных линий"», — подытожил хозяин Белого дома.

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4 июля власти КНДР отчитались об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», пролетевшей 933 километра и достигшей высоты 2802 километра. Она точно поразила цель через 39 минут после старта.

Минобороны России в свою очередь заявило, что ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.