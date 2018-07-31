Разведка США заподозрила Северную Корею в производстве новых ракет

Разведывательные службы США увидели признаки того, что Северная Корея продолжает строительство новых ракет, способных достичь территории Америки. Об этом пишет The Washington Post.

Сборка как минимум одной ракеты проводится на военном научно-исследовательском центре Санумдон, из которого вышли первые баллистические ракеты КНДР. Об этом свидетельствуют данные со спутниковых снимков, утверждают представители американских спецслужб. При этом уточняется, что речь не идет о наращивании военного потенциала, а лишь о том, что страна продолжает разработку современного оружия вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа об отсутствии ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.

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В мае этого года Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери. В то же время данные американской разведки свидетельствуют о том, что площадка остается пригодной для эксплуатации и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено, передавало агентство Reuters со ссылкой на источники.

На саммите 12 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу о планах по полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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