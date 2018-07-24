Северная Корея начала сносить очередной ядерный полигон

Северная Корея начала демонтировать полигон Сохэ, с которого запускала межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом говорится в отчете на сайте 38North, отслеживающем ядерную активность КНДР.

В частности, снимки от 20 июля свидетельствуют о демонтаже производственного комплекса. На опубликованных спутниковых фотографиях видно, что Северная Корея начала разбирать стенд для ракетно-ядерных испытаний и сносить хозяйственное здание. При этом два топливных бункера и гараж пока остались на месте.

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Американские эксперты, подготовившие доклад, называют Сохэ главным ядерным полигоном КНДР. В частности, там проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

В мае этого года Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери. В то же время данные американской разведки свидетельствуют о том, что площадка остается пригодной для эксплуатации и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено, передавало агентство Reuters со ссылкой на источники.

На саммите 12 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу о планах по полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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