Ким Чен Ын написал Трампу второе письмо

Лидер КНДР Ким Чен Ын прислал второе письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

По ее словам, послание пришло 1 августа. Его содержание Сандерс не раскрыла. «Продолжающийся обмен письмами между двумя лидерами направлен на развитие договоренностей после встречи в Сингапуре и на продвижение обязательств, взятых на себя в рамках совместного заявления США и КНДР», — отметила она.

Ранее 2 августа Трамп также писал на своей странице в Twitter о письме от Ким Чен Ына, однако он не сообщал о новом послании. Американский президент поблагодарил северокорейского лидера за отправку в США останков солдат, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов. «С нетерпением жду новой встречи с вами!» — добавил он.

Материалы по теме Время покажет Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?

Предыдущее письмо Ким Чен Ын написал хозяину Белого дома 6 июля. В нем он назвал подписанное в Сингапуре соглашение началом значимого пути.

Лидеры США и КНДР 12 июня провели первый двусторонний саммит. По его итогам они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить в прошлом все разногласия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!