Северная Корея передала США останки американских солдат

КНДР передала США останки американских солдат, погибших во время Корейской войны. Их перевезли на самолете С-17 на авиабазу Осан в Южной Корее, сообщается на сайте Белого дома.

В Осане состоится официальная церемония репатриации.

Как отмечается в заявлении, договоренность о поиске и передаче останков была достигнута во время встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

Пресс-служба Белого дома добавляет, что на территории КНДР находятся останки около 5,3 тысячи американских военных.

Война между Северной и Южной Кореями длилась с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года. На стороне Пхеньяна воевали также СССР и Китай, на стороне Сеула — США и страны Европы. Вашингтон потерял в этом конфликте около 36,6 тысячи своих солдат.

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