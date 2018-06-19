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Найдено захоронение жертв массового расстрела фашистами

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В Белоруссии обнаружили массовое захоронение людей, расстрелянных во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны республики Сергея Вороновича.

Останки более 650 жертв были найдены во время раскопок ранее не известного захоронения в городе Несвиже (Минская область). Кости принадлежат красноармейцам и мирным жителям, расстрелянным немецкими захватчиками. По словам Вороновича, в ходе дальнейших изысканий могут быть обнаружены еще около 150-200 тел.

О месте массового расстрела стало известно из осведомленного источника, который сообщил о захоронении нескольких советских солдат, однако в первый же день раскопок были обнаружены более 20 погибших.

Кроме того, в Витебской области обнаружили еще одну братскую могилу, в которой находились останки более 60 военнослужащих русской императорской армии, а также записки в специальных гильзах. На настоящий момент специалисты смогли идентифицировать двух погибших.

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