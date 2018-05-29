Найдена позеленевшая рука загадочного младенца

Археологи Сегедского университета (Венгрия) обнаружили хорошо сохранившуюся руку младенца среди человеческих останков на средневековом кладбище к востоку от Кечкемета, которая помогла уточнить сведения о погребальных традициях на этой территории. Об этом сообщает издание Science Alert.

Конечность принадлежала недоношенному младенцу, который, вероятно, умер до или после рождения. Кроме того, в захоронении была найдена сильно корродированная медная монета. Она, как считают ученые, была помещена в ладонь умершего ребенка в ходе погребальной церемонии. До этого открытия не было известно о существовании на территории Венгрии традиции класть монеты в могилы при погребении.

Рука была окрашена в зеленый цвет. Результаты химического анализа показали, что содержание меди в ней в 500 раз превышает нормальную концентрацию. Известно, что при контакте меди с костями окисленный металл проникает в них, в результате чего возникают зеленые пятна. Медь обладает бактерицидными свойствами, что могло способствовать хорошей сохранности руки.

При этом археологи нашли останки другого ребенка, который также был погребен с монетами, но они полностью истлели. Это указывает на то, что спровоцированная металлом мумификация является редким процессом.

По словам ученых, в Средние века тела некрещеных младенцев хоронили вблизи церквей, оборачивая в ткани, помещая в горшки или небольшие ящики. Иногда рядом с останками клали медные монеты, которые, согласно верованиям, должны были облегчить путь души умершего на небеса. Кладбище вблизи Кечкемета было заброшено в начале XVIII века, а монета датирована второй половиной XIX века. Таким образом, останки младенца, похороненного по этой традиции, не принадлежали эпохе позднего Средневековья.

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