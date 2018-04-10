Найдено самое большое вымершее животное

Международная группа палеонтологов обнаружила челюстную кость древней морской рептилии, возраст которой достигает 205 миллионов лет. Фрагмент скелета принадлежит гигантскому ихтиозавру длиной 26 метров, что сравнимо со средними размерами синего кита. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Останки животного были найдены в 2016 году на пляже в деревне Лилсток в британском графстве Сомерсет. Специалисты идентифицировали образец как кость нижней челюсти, называемой супрангулярной. Ее сравнили с фрагментами челюсти других ихтиозавров, в том числе Shonisaurus sikanniensis, который относится к семейству шастазаурид и достигает 21 метра в длину.

Результаты сравнения показали, что новый вид ихтиозавра должен быть на 25 процентов крупнее. Он жил во времена позднего триасового периода (мезозойская эра), когда на Земле уже обитали динозавры.

Подобные останки ученые находили еще в XIX веке. Так, в 1850 году была описана большая кость возрастом 208 миллионов лет, однако исследователи посчитали, что она принадлежала стегозаврам или зауроподам. Хотя эти фрагменты были утрачены, ученые предполагают, что они представляли собой часть гораздо более крупного животного, чем ихтиозавр из Лилстока.

Синий кит считается самым большим животным, живущим в настоящее время, и, вероятно, крупнейшим из всех, что когда-либо существовали на Земле. Половозрелые особи достигают 33 метров в длину, а их масса может превышать 150 тонн.

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