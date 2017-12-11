Создан самый страшный звук в мире

Ученые Университета штата Техас воспроизвели голос Tyrannosaurus rex, они назвали его самым страшным звуком, который когда-либо слышали. Об этом сообщает The Telegraph.

Реконструкция рычания тираннозавра основана на звуках, которые издают птицы и аллигаторы. Эти животные — ближайшие родственники динозавров. Птицы, предположительно, эволюционировали от группы хищных двуногих динозавров (тероподов), называемых дейнонихозаврами. Крокодилы и аллигаторы, как и динозавры, относятся к архозаврам, большой группе пресмыкающихся, разделенной на две большие клады — псевдозухий и орнитозухий.

Ученые использовали голос большой выпи (Botaurus stellaris) и звуки, издаваемые китайскими аллигаторами. Когда исследователи сделали поправку на размер тираннозавра, реконструированный на компьютере рык напомнил низкий гул, который возвещал о приближении хищного динозавра в фильме «Парк юрского периода».

По словам палеонтологов, тираннозавр вряд ли ревел подобно современным хищным животным, однако зловещие звуки он мог издавать, не раскрывая пасть. Это низкочастотное «рычание» можно было услышать с большого расстояния, что необходимо для коммуникации с другими тираннозаврами.

«Парк юрского периода» — научно-фантастический фильм Стивена Спилберга, снятый в 1993 году по одноименному роману Майкла Крайтона. Кинокартина рассказывает об острове, где был создан парк развлечений с клонированными динозаврами. Герои фильма пытаются спастись, когда из-за саботажа и тропического урагана на острове отключились системы безопасности, и древние ящеры вырвались на волю.