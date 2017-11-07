Лапки тираннозавра оказались «машинами для убийства»

Палеонтолог Стивен Стэнли (Steven Stanley) из Гавайского университета в Маноа пришел к выводу, что миниатюрные передние лапы тираннозавра были «машинами для убийства» и использовались для нанесения жертве смертельных ран. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

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Передние конечности плотоядного динозавра достигали лишь метра в длину. По сравнению с длиной тела тираннозавра (до 12 метров от черепа до кончика хвоста) они были непропорционально маленькими и не доставали до пасти хищника. Считалось, что лапы могли быть рудиментарными, и животное ими не пользовалось.

Стэнли полагает, что передние конечности могли нанести глубокие раны, несмотря на небольшую длину. Тираннозавр удерживал крупную добычу мощными челюстями, а лапами, снабженными двумя большими когтями, быстро вспарывал тело жертве.

По мнению других специалистов, лишь молодые хищники могли пользоваться маленькими конечностями как оружием. У взрослых тираннозавров зона поражения сильно уменьшалась, что делало лапы неэффективными для борьбы с сопротивляющейся добычей.