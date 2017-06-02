Доказана невозможность воскрешения динозавров

Палеонтологи из Манчестерского университета окончательно доказали, что невозможно воскресить динозавров по остаткам найденных в их костях белка. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

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Ученые проанализировали следы коллагена в останках тираннозавра, чтобы выяснить, действительно ли органическое вещество принадлежало динозавру. Многие специалисты считали, что белок, обнаруженный в окаменевших костях древних ящеров, на самом деле является результатом загрязнения проб и принадлежит современным животным.

Результаты исследования показали, что «ископаемый» коллаген соответствует коллагену, выделенного из костей страусов. Биополимеры (ДНК и белки) последних используются в исследованиях для определения эволюционных отношений между вымершими и ныне существующими организмами. Это опровергает точку зрения, согласно которой древние биополимеры, в том числе белки, могут содержаться в окаменелостях, возраст которых составляет десятки миллионов лет.

Отсутствие в костях динозавров доисторических биологических молекул делает невозможным воссоздание ящеров с помощью методов биотехнологии.