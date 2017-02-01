В Китае обнаружили мясо динозавра

Ученые из Тайваня сообщили об обнаружении останков динозавра, которые содержат остатки белка коллагена. Это вещество составляет основу соединительной ткани, которая прилегает к мускулатуре, и входит в состав мяса всех животных. Оно находилось в сосудистых каналах кости ребра крупного травоядного ящера, жившего 195 миллионов лет назад. Статья об открытии опубликована в журнале Nature Communications.

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Окаменелости, датированные ранним юрским периодом, были найдены в китайской провинции Юньнань и принадлежали четвероногому динозавру Lufengosaurus, относящемуся к группе зауроподов. Чтобы проанализировать их состав, ученые приготовили тонкие срезы костей и применили рамановскую и инфракрасную Фурье-спектроскопию.

При рамановской спектроскопии образец облучают светом и анализируют рассеяние последнего при контакте с веществом, тогда как Фурье-спектроскопия основана на измерении поглощаемой химическими соединениями инфракрасной радиации. Эти методы позволяют узнать, какие биомолекулы содержатся в окаменелостях, не выделяя их из останков. В противном случае пробы могли быть загрязнены органикой, что повлияло бы на конечный результат.

Установлено, что внутри сосудистых каналов находились частицы органического вещества. Поскольку данные, полученные с помощью спектроскопии, показали, какие именно химические связи в них присутствовали, ученые определили, что это были фрагменты коллагена. По мнению исследователей, они сохранились благодаря закупорке полостей кости гематитом (минералом железа Fe 2 O 3 ).

Это не первый случай, когда исследователи обнаруживают биомолекулы мягкой ткани в останках динозавров. Палеонтологи сообщали о следовых количествах белков, найденных в костях животных мелового периода и входивших в состав клеток кровеносных сосудов. Органические вещества могут сохраняться в течение миллионов лет благодаря изоляции от внешней среды.