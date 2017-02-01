В Китае обнаружили мясо динозавра

Ученые из Тайваня сообщили об обнаружении останков динозавра, которые содержат остатки белка коллагена. Это вещество составляет основу соединительной ткани, которая прилегает к мускулатуре, и входит в состав мяса всех животных. Оно находилось в сосудистых каналах кости ребра крупного травоядного ящера, жившего 195 миллионов лет назад. Статья об открытии опубликована в журнале Nature Communications.
Окаменелости, датированные ранним юрским периодом, были найдены в китайской провинции Юньнань и принадлежали четвероногому динозавру Lufengosaurus, относящемуся к группе зауроподов. Чтобы проанализировать их состав, ученые приготовили тонкие срезы костей и применили рамановскую и инфракрасную Фурье-спектроскопию.
При рамановской спектроскопии образец облучают светом и анализируют рассеяние последнего при контакте с веществом, тогда как Фурье-спектроскопия основана на измерении поглощаемой химическими соединениями инфракрасной радиации. Эти методы позволяют узнать, какие биомолекулы содержатся в окаменелостях, не выделяя их из останков. В противном случае пробы могли быть загрязнены органикой, что повлияло бы на конечный результат.
Установлено, что внутри сосудистых каналов находились частицы органического вещества. Поскольку данные, полученные с помощью спектроскопии, показали, какие именно химические связи в них присутствовали, ученые определили, что это были фрагменты коллагена. По мнению исследователей, они сохранились благодаря закупорке полостей кости гематитом (минералом железа Fe2O3).
Это не первый случай, когда исследователи обнаруживают биомолекулы мягкой ткани в останках динозавров. Палеонтологи сообщали о следовых количествах белков, найденных в костях животных мелового периода и входивших в состав клеток кровеносных сосудов. Органические вещества могут сохраняться в течение миллионов лет благодаря изоляции от внешней среды.