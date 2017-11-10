Вымирание динозавров оказалось случайностью

Японские исследователи пришли к выводу, что вымирание динозавров было маловероятным и произошло из-за роковой случайности. Ученые полагают, что удар астероида пришелся на богатый полезными ископаемыми регион, что вызвало высвобождение углеводородов в атмосферу и усилило глобальное изменение климата. Статья специалистов опубликована в журнале Scientific Reports.

Динозавры и другие ящеры мезозойской эры вымерли около 65 миллионов лет назад вскоре после падения крупного астероида диаметром девять километров. Небесное тело ударило по территории современной Мексики, что привело к образованию Чиксулуба — кратера диаметром около 180 километров. Массовому исчезновению гигантских рептилий способствовало глобальное похолодание, вызванное попаданием в атмосферу большого количества пыли и сажи.

С помощью компьютерного моделирования ученые выяснили, что вымирание динозавров могло произойти только в том случае, если падение астероида привело к высвобождению в атмосферу 230-2300 тераграмм черного угля. Необходимое содержание полезных ископаемых было характерно лишь для 13 процентов поверхности Земли.