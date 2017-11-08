Обнаружен старейший предок человека

Группа палеонтологов под руководством Стива Суитмана (Steve Sweetman) из Портсмутского университета в Великобритании обнаружила окаменелые останки древнейшего из найденных млекопитающих — дальних родственников человека. Существо, напоминающее крысу, обитало 145 миллионов лет назад в эру динозавров. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Ископаемые кости были обнаружены на Юрском побережье, которое находится на юге Англии, в Дорсете. Исследователи просеивали мелкие образцы пород времен раннего мелового периода, когда они нашли два хорошо сохранившихся зуба, принадлежавших небольшому млекопитающему.

Ученые считают, что существо было ночным растительноядным или насекомоядным животным. Его челюсти были способны измельчать, разрезать и раздавливать пищу. Обнаруженные зубы были сильно изношены, что указывает на то, что млекопитающие доживали до преклонного возраста, успешно конкурируя с мелкими динозаврами.