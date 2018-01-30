В Африке нашли древнюю рептилию длиной с автобус

Палеонтологи Мансурского университета (Египет) обнаружили новый вид зауроподов — крупных четвероногих травоядных динозавров с длинными шеями. Животное, названное Mansourasaurus shahinae, жило около 80 миллионов лет назад и было размером с автобус. Описание находки опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

Останки Mansourasaurus shahinae обнаружили в восточной части Ливийской пустыни близ оазиса Дахла. Найденный скелет оказался наиболее полным из всех окаменелостей времен позднего мела, найденных в Африке.

Он представлен фрагментами черепа, зубами, несколькими позвонками и ребрами, а также костями плечевого пояса. Mansourasaurus shahinae был небольшим относительно других зауроподов — 8-10 метров в длину.

Новый вид относится к титанозаврам, куда входят самые крупные представители зауроподов, включая патаготитана (длина 40 метров) и аргентинозавра (22-35 метров). Согласно результатам филогенетического анализа останков, ящер близок к тем титанозаврам, что жили на территории Европы и Азии гораздо раньше него.

Ученые полагают, что Mansourasaurus shahinae прибыл в Африку приблизительно сто миллионов лет назад после того, как континент начал отделяться от Южной Америки.

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