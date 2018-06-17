США и Южная Корея определились с остановкой военных учений

США и Южная Корея намерены в ближайшее время приостановить масштабные военные учения на Корейском полуострове. Об этом сообщает агентство Ёнхап.

По словам источника в южнокорейском правительстве, представители военных ведомств двух стран провели «тесные» консультации. «Министерства обороны Южной Кореи и США вместе объявят о результатах обсуждения на этой неделе», — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о регулярных совместных учениях, таких как весенние полевые маневры Foal Eagle и летние Ulchi Freedom Guardian, на которых отрабатывались способы отражения военной агрессии КНДР, а также Key Resolve, цель которых — проверка возможности экстренного наращивания американских войск в районе Корейского полуострова. В них принимали участие сотни тысяч военнослужащих.

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При этом учения могут возобновиться, если северокорейская сторона не будет соблюдать обязательства по денуклеаризации полуострова.

12 июня по итогам саммита США и КНДР американский президент Дональд Трамп заявил, что согласен прекратить «военные игры» на Корейском полуострове для продолжения диалога с КНДР, потому что считает их «очень провокационными». Он также добавил, что это поможет сохранить США огромную сумму денег.

Первый саммит США-КНДР прошел 12 июня в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. В ходе него лидеры стран подписали документ по итогам первого двустороннего саммита в Сингапуре. В частности, в нем говорится о «строительстве продолжительного и прочного мирного режима на Корейском полуострове».

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