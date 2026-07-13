Врач описал алгоритм действий при слетевшем или порвавшемся во время секса презервативе

Врач-гинеколог Дмитрий Лубнин призвал не промывать влагалище антисептиками или водой, если во время секса слетел или порвался презерватив. Правильный алгоритм действий в такой ситуации он описал в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что агрессивная гигиена влагалища не поможет защититься от инфекций, передающихся половым путем (ИППП) и нежелательной беременности, а только навредит микрофлоре. В связи с этим врач посоветовал не паниковать, а следовать плану.

При возможном контакте с ВИЧ он посоветовал как можно скорее, но не позднее 72 часов, обратиться в специализированный центр для постконтактной профилактики. Анализы на большинство ИППП врач рекомендовал сдавать через 7-10 дней после контакта, а на ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты — через 4-6 недель с повторным тестированием на ВИЧ через три месяца.

Если беременность нежелательна, Лубнин призвал как можно быстрее принять средство для экстренной контрацепции, не ориентируясь на день менструального цикла, поскольку овуляция может смещаться. При этом он отметил, что появление уже на следующий день зуда, жжения или необычных выделений чаще связано не с ИППП, а с нарушением микрофлоры на фоне стресса. Тем не менее при появлении подобных симптомов специалист посоветовал обратиться к врачу.

Ранее Дмитрий Лубнин предупредил об опасности анального секса. По его словам, это травмоопасный вид контакта, во время которого резко повышается риск передачи ИППП.