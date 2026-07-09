Назван самый опасный вид секса

Врач-гинеколог Дмитрий Лубнин назвал анальный секс самым опасным видом интимной близости. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

«Анальный секс самый опасный с точки зрения заражения, потому что кишка не предназначена для проникновения», — подчеркнул врач. Он пояснил, что в процессе часто появляются микротравмы, через которые легко происходит заражение гепатитом, ВИЧ и прочими передающимися половым путем инфекциями (ИППП). Врач также призвал обязательно использовать презерватив при этом виде близости.

При этом гинеколог отметил, что случайное попадание рук или гениталий партнера после анального контакта во влагалище не является поводом для паники. По его словам, это может нарушить микрофлору и повысить риск воспалений, но при здоровой микрофлоре он мал.

Также Лубнин добавил, что после незащищенного контакта не стоит сразу сдавать анализы: у многих инфекций есть инкубационный период и обследование на следующий день бессмысленно. Он уточнил, что проверяться на гонорею, трихомоноз, генитальный микоплазмоз имеет смысл через две недели после незащищенного контакта, а на ВИЧ и гепатиты — через один-три месяца.

Ранее Лубнин рассказал, можно ли заразиться ИППП в общественном туалете. По его словам, ни одна такая инфекция не выживает на сидении унитаза.