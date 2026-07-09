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Забота о себе
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05:00, 9 июля 2026Забота о себе

Назван самый опасный вид секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: atlon11111 / Shutterstock / Fotodom

Врач-гинеколог Дмитрий Лубнин назвал анальный секс самым опасным видом интимной близости. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

«Анальный секс самый опасный с точки зрения заражения, потому что кишка не предназначена для проникновения», — подчеркнул врач. Он пояснил, что в процессе часто появляются микротравмы, через которые легко происходит заражение гепатитом, ВИЧ и прочими передающимися половым путем инфекциями (ИППП). Врач также призвал обязательно использовать презерватив при этом виде близости.

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При этом гинеколог отметил, что случайное попадание рук или гениталий партнера после анального контакта во влагалище не является поводом для паники. По его словам, это может нарушить микрофлору и повысить риск воспалений, но при здоровой микрофлоре он мал.

Также Лубнин добавил, что после незащищенного контакта не стоит сразу сдавать анализы: у многих инфекций есть инкубационный период и обследование на следующий день бессмысленно. Он уточнил, что проверяться на гонорею, трихомоноз, генитальный микоплазмоз имеет смысл через две недели после незащищенного контакта, а на ВИЧ и гепатиты — через один-три месяца.

Ранее Лубнин рассказал, можно ли заразиться ИППП в общественном туалете. По его словам, ни одна такая инфекция не выживает на сидении унитаза.

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