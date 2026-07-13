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Из жизни
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03:30, 13 июля 2026Из жизни

Врач тайно снял сотни женщин в туалетах трех больниц

В Австралии врач из Сингапура тайно снял сотни женщин в туалетах трех больниц
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Andaris Bangsawan / Shutterstock / Fotodom

Врач из Сингапура признал себя виновным в том, что за четыре года тайно снял сотни женщин в туалетах трех больниц австралийского Мельбурна. Об этом пишет Mothership.

9 июля 28-летний Райан Чо признал себя виновным по 13 пунктам, в которые суд объединил более 900 эпизодов вуайеризма. Следствие установило, что с 2021 по 2025 год Чо тайно снимал коллег женского пола в туалетах больниц, где работал после окончания университета.

У мужчины нашли более 4,5 тысячи видеороликов с 460 жертвами. В ходе обыска был также обнаружен ноутбук, содержавший более 10 тысяч видео и снимков сексуального характера.

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Чо выпустили под залог до 23 ноября, когда суд заслушает показания пострадавших. Подсудимый обязан трижды в неделю отмечаться в полиции. Ему запрещено общаться со свидетелями и посещать больницы без уважительной причины.

Ранее в Сингапуре пассажиры метро поймали филиппинца, который за три часа тайно снял видео под юбками у шести женщин. Преступника задержали двое мужчин, которые заметили его действия.

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