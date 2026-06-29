Пассажиры метро поймали извращенца с поличным

В Сингапуре пассажиры метро поймали извращенца, который снимал видео под юбками у женщин

В Сингапуре пассажиры метро поймали филиппинца, который за три часа тайно снял видео под юбками у шести женщин. Об это пишет Mothership.

27-летнего Уси Кристиана Джиора Орлино взяли с поличным 6 ноября 2025 года. Два пассажира подземки заметили, что он засунул телефон под платье девушке. Извращенца скрутили и передали полиции. В ходе следствия выяснилось, что пострадавшая стала шестой жертвой туриста за три часа.

До того как попасться, Орлино снял видео под юбками у пяти посетительниц торгового центра. Он возвращался в отель, когда увидел на эскалаторе в метро женщину в черном платье и решил снять еще одно видео. Его действия заметили двое мужчин и задержали.

25 июня суд приговорил Орлино к полутора месяцам тюрьмы. Судья отдельно отметил, что последнюю жертву преступник увидел, выходя из метро, и специально вернулся за ней на станцию.

Адвокаты извращенца построили защиту на том, что ранее его не задерживала полиция, а все преступления были совершены в один день. Орлино покаялся и извинился за свои действия.

Ранее в Сингапуре мужчину приговорили к двум с половиной месяцам тюрьмы за вуайеризм. Он снимал видео под юбками у посетительниц торгового центра, куда пришел за покупками с женой.