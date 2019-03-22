Трамп отменил дополнительные санкции против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить дополнительные санкции в отношении КНДР. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Трамп отметил, что речь идет о санкциях, которые Министерство финансов США собиралось добавить к уже существующим. «Сегодня я распорядился о снятии этих дополнительных санкций!», — написал он.

Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Трамп симпатизирует главе Северной Кореи Ким Чен Ыну, и поэтому считает, что дополнительные санкции необязательны. О каких именно ограничениях идет речь, не уточняется, отмечает Reuters.

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В марте Северная Корея заявила, что считает действие санкций в отношении Пхеньяна в полном объеме безосновательным. До этого сообщалось о том, что руководство Северной Кореи рассматривает вероятность приостановки переговоров с США о денуклеаризации.

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.

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