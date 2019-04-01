Северокорейская оппозиция подготовилась к «большим вещам»

Группировка «Гражданская оборона Чхоллимы», которая взяла на себя ответственность за нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде в феврале, объявила о подготовке к «большим вещам». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас мы готовимся к большим вещам. А до того мы будем хранить молчание, как в ночь перед бурей», — говорится в сообщении организации. Ее представители просят набраться терпения и поддержать «новые удивительные события, которые они создают».

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30 марта появилась информация, что к деятельности «Гражданской обороны Чхоллимы» может быть причастен племянник лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Хан Соль. Он сын сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, убитого в Малайзии в 2017 году.

Нападение на северокорейское посольство в Испании произошло 22 февраля. Тогда 10 человек ворвались на его территорию, они связали и избили людей и несколько часов удерживали их. Затем злоумышленники вынесли из здания диппредставительства два компьютера, два жестких диска, карты памяти и мобильный телефон. Во главе группы нападавших, предположительно, был житель Соединенных Штатов по имени Адриан Хон Чан. Вместе с ним в налете участвовали гражданин Мексики, гражданин США и гражданин Южной Кореи. В суде полагают, что спустя пять дней Хон Чан связывался с ФБР в Нью-Йорке, чтобы предоставить им информацию о произошедшем, а также аудио- и видеоматериалы.

Как отмечает «Интерфакс», об организации практически ничего не известно: нет данных о ее численности и штаб-квартире. В то же время 1 марта, в день сотой годовщины национального Движения Самиль, «Гражданская оборона Чхоллимы» выпустила декларацию о создании «Свободного Чосона — временного правительства и единственного законного представителя северокорейского народа».

Движение Самиль или Движение 1 марта — одно из первых национальных корейских движений против японского имперского господства на Корейском полуострове.

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