Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина во второй половине апреля. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 18 апреля.

15 апреля южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на собственные источники сообщило, что встреча Ким Чен Ына и российского лидера может состояться на Дальнем Востоке. Путин приедет во Владивосток 26-27 апреля в преддверии визита в Китай. Предполагается, что Ким Чен Ын прилетит в Россию в это же время, пишет издание.

Источники «Ренхап» полагают, что лидер Северной Кореи намерен заручиться поддержкой Москвы в преддверии переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

3 апреля стало известно, что Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию. Это будет первый визит нынешнего руководителя КНДР в Россию. Предыдущий лидер Северной Кореи Ким Чен Ир был в России три раза. В последний раз это произошло в 2011 году.

В октябре прошлого года Ким Чен Ын отправил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между странами. Он выражал уверенность в том, что дружеские отношения между государствами продолжат развиваться.

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