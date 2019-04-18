Северная Корея испытала новое оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын побывал на испытании нового тактического управляемого оружия. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщает местное издание MK со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

После тестового запуска Ким Чен Ын отметил, что завершение разработки этой системы — важная вещь на пути усиления вооружения армии.

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«Мы стремимся нормализовать военное производство и продолжаем поднимать оборонную науку и технику на передовые позиции», — заявил он.

Характеристики оружия не уточняются.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Ким Чен Ын проконтролировал испытание недавно разработанного оружия. Тогда о нем подробно тоже не рассказывалось, но отмечалось, что тесты прошли успешно.

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